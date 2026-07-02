Pierre et le Loup, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mercredi 7 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Pierre et le Loup 7 et 8 avril 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-07T19:00:00+02:00 – 2027-04-07T20:00:00+02:00
Fin : 2027-04-08T14:30:00+02:00 – 2027-04-08T15:30:00+02:00
Famille | Concert à partir de 5 ans
Grand classique des contes musicaux pour enfants, Pierre et le Loup est une oeuvre étonnante où les personnages sont incarnés dans l’orchestre réuni ici au complet : Pierre est un violon lumineux, son Grand-Père un basson grincheux, le Chat une clarinette agile et l’Oiseau une flûte légère. Quant au Loup, tapi au fond de l’orchestre, il s’exprime dans le timbre feutré et inquiétant de trois cors à l’unisson…
Programme
Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup
Autour du spectacle
Jeudi 8 avril 14 h 30: séance pour les scolaires
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701917-pierre-et-le-loup »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-pierre-et-le-loup-87811 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Famille
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