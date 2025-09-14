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Pierre et Lumière, Pierre et Lumière, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Pierre et Lumière · Saumur

Pierre et Lumière, Pierre et Lumière, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pierre et Lumière
Adresse
Route de Gennes, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Pierre et Lumière 19 et 20 septembre Pierre et Lumière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans un décor souterrain, les plus belles églises, villes, villages et châteaux du Val de Loire sont sculptés dans la pierre de tuffeau. Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine de lieux sculptés en détails.
Tarif réduit : 8€

Pierre et Lumière Route de Gennes, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Dans un décor souterrain, les plus belles églises, villes, villages et châteaux du Val de Loire sont sculptés dans la pierre de tuffeau. Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine de lieux en…

© Christophe-GAGNEUX, Pixim

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