Pierre Thevenous Life Coach Cin’étoile Sainte-Sigolène
samedi 10 octobre 2026 · Cin'étoile · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Pierre Thevenous Life Coach
Cin’étoile 13 Rue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Après avoir enflammé la scène du Festival du rire d’Yssingeaux en 2024 Pierre revient, mais à Sainte-Sigolène cette fois.
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Cin’étoile 13 Rue Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12
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English :
After setting the stage ablaze at the Yssingeaux Comedy Festival in 2024, Pierre is back—but this time in Sainte-Sigolène.
L’événement Pierre Thevenous Life Coach Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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