UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Sigolène

Pierre Thevenous Life Coach Cin’étoile Sainte-Sigolène

samedi 10 octobre 2026 · Cin'étoile · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cin'étoile
Adresse
13 Rue Lafayette
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20 20

Sainte-Sigolène

Pierre Thevenous Life Coach

Cin’étoile 13 Rue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Après avoir enflammé la scène du Festival du rire d’Yssingeaux en 2024 Pierre revient, mais à Sainte-Sigolène cette fois.
  .

Cin’étoile 13 Rue Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After setting the stage ablaze at the Yssingeaux Comedy Festival in 2024, Pierre is back—but this time in Sainte-Sigolène.

L’événement Pierre Thevenous Life Coach Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Sainte-Sigolène (Haute-Loire)