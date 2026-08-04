Pierre Thevenous Life Coach Cin’étoile Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Pierre Thevenous Life Coach

Cin’étoile 13 Rue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Après avoir enflammé la scène du Festival du rire d’Yssingeaux en 2024 Pierre revient, mais à Sainte-Sigolène cette fois.

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Cin’étoile 13 Rue Lafayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12

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English :

After setting the stage ablaze at the Yssingeaux Comedy Festival in 2024, Pierre is back—but this time in Sainte-Sigolène.

L’événement Pierre Thevenous Life Coach Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron