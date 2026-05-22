Pierre Thevenoux Life Coach Rue Ayguebère Laruns
Pierre Thevenoux Life Coach Rue Ayguebère Laruns samedi 10 avril 2027.
Laruns
Pierre Thevenoux Life Coach
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:30:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
Pierre revient avec son nouveau spectacle Life coach dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.
Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.
Production IC PRODUCTIONS
Durée 1h20 env. .
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace2015.com
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English : Pierre Thevenoux Life Coach
L’événement Pierre Thevenoux Life Coach Laruns a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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