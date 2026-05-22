Pierre Thevenoux Life Coach Rue Ayguebère Laruns

Laruns

Pierre Thevenoux Life Coach

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Pierre revient avec son nouveau spectacle Life coach dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.

Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

Production IC PRODUCTIONS

Durée 1h20 env. .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace2015.com

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English : Pierre Thevenoux Life Coach

L’événement Pierre Thevenoux Life Coach Laruns a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées