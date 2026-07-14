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Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Laruns

mardi 18 août 2026 · Laruns

Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Eglise de Laruns
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde

Eglise de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Exposition Internationale Les miracles eucharistiques dans le monde, par Carlo Acutis.   .

Eglise de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 04 79 

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English : Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde

L’événement Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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