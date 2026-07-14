Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Laruns
mardi 18 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde
Eglise de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Exposition Internationale Les miracles eucharistiques dans le monde, par Carlo Acutis. .
Eglise de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 04 79
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English : Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde
L’événement Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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