Saint-Maclou-de-Folleville

Pierres en Lumières 2026 au Moulin de l’Arbalète à SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE

132 Rue des Moulins Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-31 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Illumination du Moulin de l’Arbalète. .

132 Rue des Moulins Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 75 59 58 cctssdumoulin@gmail.com

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English : Pierres en Lumières 2026 au Moulin de l’Arbalète à SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE

L’événement Pierres en Lumières 2026 au Moulin de l’Arbalète à SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité