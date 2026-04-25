Rouen

Pierres en Lumières 2026 en l’Abbatiale Saint-Ouen à ROUEN

Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Association de l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen a le plaisir de proposer une visite libre du monument éclairé de l’intérieur.

Une courte audition sur le grand orgue est programmée à 20h45

Chef-d’œuvre de l’architecture gothique en Normandie, l’abbatiale offre une acoustique grandiose et un écrin prestigieux à son orgue monumental, l’un des plus remarquables de France. Dans cet environnement majestueux, la musique prend une dimension toute particulière, portée par la richesse des timbres et l’ampleur sonore de l’instrument.

À travers cet événement, l’Association poursuit son engagement en faveur de la valorisation du patrimoine musical et architectural, invitant le public à vivre un moment d’émotion et de découverte, dans la magie des pierres illuminées et de la musique vivante.

Entrée libre

contact assoabbatialesaintouenderouen@gmail.com .

Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 72 82 37 benoit.lecoq@gmail.com

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English : Pierres en Lumières 2026 en l’Abbatiale Saint-Ouen à ROUEN

L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’Abbatiale Saint-Ouen à ROUEN Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité