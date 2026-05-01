Pierres en lumières Concert et Illuminations La Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Pierres en lumières Concert et Illuminations La Croupte

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert du Quatuor vocal Le Cénacle organisé le samedi 30 mai 2026 par les amis de l’église de la Croupte à 20h30 en l’église de la Croupte.

Concert du Quatuor vocal Le Cénacle organisé le samedi 30 mai 2026 par les amis de l’église de la Croupte à 20h30 en l’église de la Croupte. .

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

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English : Pierres en lumières Concert et Illuminations La Croupte

Concert by Quatuor vocal Le Cénacle organised on Saturday 30 May 2026 by the Friends of the Croupte Church at 8.30pm in the Croupte Church.

L’événement Pierres en lumières Concert et Illuminations La Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme