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Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Eglise Saint-Sulpice Heudicourt

Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Eglise Saint-Sulpice Heudicourt samedi 30 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Sulpice

Adresse : 4 Grand'Rue

Ville : 27860 Heudicourt

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Heudicourt

Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt

Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

Découvrez l’église lors d’une visite et profitez de son illumination.   .

Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 75 20  mairie-heudicourt@orange.fr

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English : Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt

L’événement Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Heudicourt a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme

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