Heudicourt

Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt

Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Découvrez l’église lors d’une visite et profitez de son illumination. .

Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 75 20 mairie-heudicourt@orange.fr

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English : Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt

L’événement Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Heudicourt a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme