Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Eglise Saint-Sulpice Heudicourt
Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Eglise Saint-Sulpice Heudicourt samedi 30 mai 2026.
Heudicourt
Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt
Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue Heudicourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Découvrez l’église lors d’une visite et profitez de son illumination. .
Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 75 20 mairie-heudicourt@orange.fr
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English : Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt
L’événement Pierres en Lumières Visite de l’église d’Heudicourt Heudicourt a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme