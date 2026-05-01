Grangues

[PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame

Église Notre-Dame Grangues Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir l’histoire de cet édifice du XIIe siècle, de ses décors et de son mobilier à l’occasion des Rameaux ! Visite de l’église à la bougie, libre et guidée.

Venez découvrir l’histoire de cet édifice du XIIe siècle, de ses décors et de son mobilier à l’occasion des Rameaux ! Visite de l’église à la bougie, libre et guidée. .

Église Notre-Dame Grangues 14160 Calvados Normandie eglisedegrangues.apseg@gmail.com

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English : [PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame

Come and discover the history of this 12th-century building, its decor and its furnishings during Palm Sunday! Visit the church by candlelight, free and guided.

L’événement [PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame Grangues a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge