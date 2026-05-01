[PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame Grangues
[PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame Grangues samedi 30 mai 2026.
Grangues
[PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame
Église Notre-Dame Grangues Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir l’histoire de cet édifice du XIIe siècle, de ses décors et de son mobilier à l’occasion des Rameaux ! Visite de l’église à la bougie, libre et guidée.
Venez découvrir l’histoire de cet édifice du XIIe siècle, de ses décors et de son mobilier à l’occasion des Rameaux ! Visite de l’église à la bougie, libre et guidée. .
Église Notre-Dame Grangues 14160 Calvados Normandie eglisedegrangues.apseg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame
Come and discover the history of this 12th-century building, its decor and its furnishings during Palm Sunday! Visit the church by candlelight, free and guided.
L’événement [PIERRES EN LUMIÈRES] Visite de l’église Notre-Dame Grangues a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Grangues (Calvados)
- Visite nocturne, à la bougie, de l’église de Grangues, L’Église, Grangues 30 mai 2026
- Visite nocturne, à la bougie, de l’église de Grangues Grangues 30 mai 2026
- Visite de l’église Notre-Dame Grangues 7 juin 2026
- Visite nocturne de l’église Notre-Dame Grangues 18 juillet 2026
- [JOURNÉES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame Grangues 19 septembre 2026