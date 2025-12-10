Pietragalla Barbara Espace étincelle Bergerac
Pietragalla Barbara Espace étincelle Bergerac samedi 3 octobre 2026.
Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
2026-10-03
Marie-Claude Pietragalla incarne Barbara sur scène, transformant chaque geste en un hommage dansé à l’icône musicale .
Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 52 99 communication@centre-evenementiel.fr
