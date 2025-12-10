Pietragalla Barbara Espace étincelle Bergerac

Pietragalla Barbara

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

2026-10-03

Marie-Claude Pietragalla incarne Barbara sur scène, transformant chaque geste en un hommage dansé à l’icône musicale .

+33 6 02 25 52 99 communication@centre-evenementiel.fr

