Pietragalla Barbara Espace étincelle Bergerac

Pietragalla Barbara Espace étincelle Bergerac samedi 3 octobre 2026.

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2026-10-03
2026-10-03

Marie-Claude Pietragalla incarne Barbara sur scène, transformant chaque geste en un hommage dansé à l’icône musicale   .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 52 99  communication@centre-evenementiel.fr

