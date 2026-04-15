PILATES – 10CHF – Sécheron, Autre lieu, Genève

PILATES – 10CHF – Sécheron 21 avril – 19 mai, les mardis Autre lieu

10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Cours de Pilates conçu spécialement pour débutants!

On va travailler en douceur pour améliorer:

Notre posture

Mobilité des articulations

Renforcer les muscles de dos et périnée

bien-être et équilibre esprit-corps

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.genevedanse.com »}]

Cours de Pilates – tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez

asso