PILATES – 10CHF – Sécheron, Autre lieu, Genève
PILATES – 10CHF – Sécheron, Autre lieu, Genève mardi 21 avril 2026.
PILATES – 10CHF – Sécheron 21 avril – 19 mai, les mardis Autre lieu
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Cours de Pilates conçu spécialement pour débutants!
On va travailler en douceur pour améliorer:
Notre posture
Mobilité des articulations
Renforcer les muscles de dos et périnée
bien-être et équilibre esprit-corps
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.genevedanse.com »}]
Cours de Pilates – tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez
asso
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