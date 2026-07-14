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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Pilates cours d’été Ancenis-Saint-Géréon

mardi 14 juillet 2026 · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
10 Rue du Pressoir Rouge
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif
10 10

Ancenis-Saint-Géréon

Pilates cours d’été

10 Rue du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26

Cet été, restez actifs et venez pratiquer le Pilates !
Cours à la carte, vous pouvez choisir parmi 18 dates.

Venez avec votre tapis de sol, une serviette et une bouteille d’eau. Vêtements confortables et adaptés aux températures du jour conseillés.

Durée 1h.

Adolescents, adultes, seniors.

Sur réservation uniquement.

Proposé par Ancenis Danse & Fitness.   .

10 Rue du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

This %E9t%E9, stay active and come try Pilates!

L’événement Pilates cours d’été Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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