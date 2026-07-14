Pilates cours d’été Ancenis-Saint-Géréon
mardi 14 juillet 2026 · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Pilates cours d’été
10 Rue du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26
Cet été, restez actifs et venez pratiquer le Pilates !
Cours à la carte, vous pouvez choisir parmi 18 dates.
Venez avec votre tapis de sol, une serviette et une bouteille d’eau. Vêtements confortables et adaptés aux températures du jour conseillés.
Durée 1h.
Adolescents, adultes, seniors.
Sur réservation uniquement.
Proposé par Ancenis Danse & Fitness. .
10 Rue du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
This %E9t%E9, stay active and come try Pilates!
L’événement Pilates cours d’été Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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