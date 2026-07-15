Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Pilates

Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:30:00

fin : 2026-07-17 09:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Séance de Pilates adaptée à tous, la séance est animée par Stéphanie.

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Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02 yoga_des_iles@yahoo.com

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English : Pilates

A Pilates class suitable for everyone, led by Stéphanie.

L’événement Pilates Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes