Informations pratiques

Le Mesnil-Villeman

Pilates Un été pour soi

Le Mesnil-Villeman Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Les jeudis d’août à 18h30 au Mesnil-Villeman.

Cet été, prenez du temps pour vous. Bouger, respirer, se reconnecter à l’essentiel.

– renforcez votre corps,

– améliorer votre posture,

– apprenez à respirer,

– apaisez vos tensions.

Spécial débutants aucune expérience requise, places limitées.

Dans la salle communale, calme, lumineuse, propice à la détente. .

Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie +33 6 02 37 64 07 lolimouv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pilates Un été pour soi

L’événement Pilates Un été pour soi Le Mesnil-Villeman a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme