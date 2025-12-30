PINOCCHIO AKTEON THEATRE – PARIS Paris

PINOCCHIO Début : 2026-03-08 à 14:30. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 18 marsMerc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesA 14h30A partir de 4 ansRien n’est impossible quand on aime… Alors, venez partager la magie des formidables aventures de Pinocchio!Les formidables aventures de Pinocchio est un spectacle interactif, qui permet aux enfants de faire partie intégrante de l’histoire, tout en faisant la part belle à l’humour mais aussi à l’imagination, à travers d’ailleurs des chorégraphies et des chansons. Un voyage riche en émotions, que la magie commence!Par une belle nuit étoilée, l’adorable Mamina se sent bien seule dans son atelier, depuis la mort de son mari Geppeto… Mais le bonheur qu’elle apporte aux enfants, en leur fabriquant des jouets lui réchauffe le coeur et la réconforte dans ses moments de solitude. En finissant de façonner les derniers jouets pour ses clients, elle s’attarde sur un pantin aussi mignon qu’agile. Il est si gracieux qu’on a l’impression qu’il est une vraie ballerine… Mamina est sous le charme de cette poupée géante. Elle aurait adoré avoir un enfant qui lui ressemble… quand soudain la Fée bleue touchée par la bonté de la vieille femme, décide de donner la vie à ce joli pantin: j’ai nommé Pinocchio!Heureusement Pinocchio est accompagné par le très British Jiminy, un petit criquet un peu lâche mais très fidèle. God save the King! Ces deux compères vont devoir se sortir de situations aussi périlleuses que rocambolesques. Avec humour et tendresse, ces deux complices sauront trouver la force de traverser les épreuves.Ils nous embarqueront dans leurs aventures les plus folles! Mais Pinocchio devra devenir une vraie personne, en apprenant à faire la différence entre le bien et le mal. Il apprendra à ses dépens que le mensonge n’apporte pas de solutions, bien au contraire…Durée 50 mnMetteur en scène : Déborah DurandAvec : Léa Mazmanian, Eloïse Miletto en alternance avec Déborah Durand

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AKTEON THEATRE – PARIS 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75