Pint of Science 19 mai Soirée pour Curieux à Ons-en-Bray Ons-en-Bray

Ons-en-Bray

Pint of Science 19 mai Soirée pour Curieux à Ons-en-Bray

260 Rue de la Montagne Ons-en-Bray Oise

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Une soirée mousses mémorable en perspective !

Simultanément dans plus de 600 villes du monde, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les bars, pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, discuter et surtout partager avec le public.

A Ons-en-Bray, nos bénévoles vous proposent de venir rencontrer Fabien et Mathieu, dans une ambiance détendue. Vous pourriez découvrir comment, la recherche, cela ne se passe pas toujours comme dans les experts.

Au programme témoignages, questions-réponses et jeux.

Aucune connaissance préalable n’est requise !

Programme détaillé sur www.pintofscience.fr.

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver la votre !

PS: il y a une seconde soirée de festival à Beauvais le 20 mai.

Une soirée mousses mémorable en perspective !

Simultanément dans plus de 600 villes du monde, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les bars, pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, discuter et surtout partager avec le public.

A Ons-en-Bray, nos bénévoles vous proposent de venir rencontrer Fabien et Mathieu, dans une ambiance détendue. Vous pourriez découvrir comment, la recherche, cela ne se passe pas toujours comme dans les experts.

Au programme témoignages, questions-réponses et jeux.

Aucune connaissance préalable n’est requise !

Programme détaillé sur www.pintofscience.fr.

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver la votre !

PS: il y a une seconde soirée de festival à Beauvais le 20 mai. .

260 Rue de la Montagne Ons-en-Bray 60650 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A memorable foam party!

Simultaneously in over 600 cities around the world, the Pint of Science festival takes scientists out of their labs and into the bars, to showcase their research, discuss and, above all, share with the public.

In Ons-en-Bray, our volunteers invite you to come and meet Fabien and Mathieu, in a relaxed atmosphere. You could find out how research doesn’t always work out like the experts.

On the program: testimonials, Q&A and games.

No prior knowledge required!

Detailed program at www.pintofscience.fr.

Places are limited, so don’t forget to reserve yours!

PS: there’s a second festival evening in Beauvais on May 20.

L’événement Pint of Science 19 mai Soirée pour Curieux à Ons-en-Bray Ons-en-Bray a été mis à jour le 2026-04-21 par Oise Tourisme