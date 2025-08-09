Théâtre en Pays de Bray « L’homme qui plantait des arbres »

Ons-en-Bray Oise

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 21:15:00

2026-05-26

Spectacle théâtrale « L’homme qui plantait des arbres » de Stella Serfaty, le mardi 26 mai 2026 à 20h à la salle socioculturelle d’Ons-en-Bray.

Une fable qui suscite un large écho à notre époque où la déforestation fait rage et l’eau vient à manquer. Au début des année 50, Jean Giono écrit une nouvelle où il écrit l’histoire d’un berger de Haute-Provence qui aurait pendant des années planté cent graines d’arbres par jour dans une région aride et désertique.

Réservation à l’Office de tourisme du Pays de Bray. .

Ons-en-Bray 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

