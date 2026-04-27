Pint of science 2026 Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Pint of science 2026

Du lundi 18 au mercredi 20 mai 2026. Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-18

Pour la 13e année consécutive, et simultanément dans 27 pays et plus de 500 villes du monde dont 61 en France, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les bars, pour partager leur travaux de recherche.

Pint of Science revient à Marseille pour sa 13ème édition du 18 au 20 mai 2026!

Venez écouter des chercheur.euses à la pointe de la science autour d’un verre. L’ambiance chaleureuse des bars marseillais sera le cadre idéal pour un échange entre les intervenants et le public !

Les conférences sont tous publics.

Réservation requise.



Au programme: une pièce de théâtre à ne surtout pas manquer et 13 conférences inédites à réserver:



Sciences sociales:

– Comment faire de la politique sans politiciens ?



Changement climatique et biodiversité:

– Comment capturer les gaz à effet de serre ? Démonstration à l’appui !

-Comment mieux protéger les espèces en voie de disparition ?



Biologie

– De quoi les muscles sont faits ? Comment vieillissent-ils ?

– La consommation énergétique des êtres vivants: qui de l’éléphant ou de la souris est le plus économe ?

– La nature est si belle: comment naissent les formes du vivant ?



Santé:

– Quand la réaction immunitaire peut aggraver la maladie d’Alzheimer

– Zinc, fer, ces métaux au cœur de nos défenses immunitaires

– Changer les gènes pour guérir ? Pas qu’une question de science-fiction !

– La maladie de Charcot-Marie-Tooth: un problème de communication

– L’impact des écrans sur le cerveau des adolescents (complet !)



Physique:

– La fusion nucléaire

– L’astrophysique .

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

For the 13th consecutive year, and simultaneously in 27 countries and over 500 cities worldwide, the Pint of Science festival takes scientists out of their labs and into the bars, to share their research work.

L’événement Pint of science 2026 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille