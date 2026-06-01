Pique-nique à la ferme, la grange aux moines 89740 pimelles, Pimelles

Pique-nique à la ferme 5 – 7 juin la grange aux moines 89740 pimelles Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite et explication de la production et de la transformation.

Dégustation des produits.

Mise à disposition d’un espace pique-nique sur réservation.

Café offert accompagné de son choc’cassis.

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Portes ouvertes avec dégustation de cassis visite cassis

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