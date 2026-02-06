Pimelles

Rencontre avec Brassens

Manoir de Pimelles Pimelles Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle musical proposé par Cheval 2 Trois.

Buvette et dégustation de produits locaux sur place, pensez à apporter un coussin ou siège pliant.

En cas de pluie, le concert sera déplacé sous la Halle de Chassignelles.

Places limitées, réservation par mail à chateaudepimelles@gmail.com .

Manoir de Pimelles Pimelles 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chateaudepimelles@gmail.com

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English : Rencontre avec Brassens

L’événement Rencontre avec Brassens Pimelles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois