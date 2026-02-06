Rencontre avec Brassens Pimelles
Rencontre avec Brassens Pimelles samedi 27 juin 2026.
Pimelles
Rencontre avec Brassens
Manoir de Pimelles Pimelles Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle musical proposé par Cheval 2 Trois.
Buvette et dégustation de produits locaux sur place, pensez à apporter un coussin ou siège pliant.
En cas de pluie, le concert sera déplacé sous la Halle de Chassignelles.
Places limitées, réservation par mail à chateaudepimelles@gmail.com .
Manoir de Pimelles Pimelles 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chateaudepimelles@gmail.com
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English : Rencontre avec Brassens
L’événement Rencontre avec Brassens Pimelles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois