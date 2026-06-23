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Rencontre avec Brassens Pimelles

Rencontre avec Brassens Pimelles samedi 26 septembre 2026.

Adresse
Manoir de Pimelles
Ville
89740 Pimelles
Département
Yonne
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif réduit Tarif abonné

Pimelles

Rencontre avec Brassens

Manoir de Pimelles Pimelles Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Spectacle musical proposé par Cheval 2 Trois.
Buvette et dégustation de produits locaux sur place, pensez à apporter un coussin ou siège pliant.
En cas de pluie, le concert sera déplacé sous la Halle de Chassignelles.
Places limitées, réservation par mail à chateaudepimelles@gmail.com   .

Manoir de Pimelles Pimelles 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   chateaudepimelles@gmail.com

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English : Rencontre avec Brassens

L’événement Rencontre avec Brassens Pimelles a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois