Visite guidée du Manoir de Pimelles, Manoir de Pimelles, Pimelles

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir de Pimelles 19 et 20 septembre Manoir de Pimelles Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le Manoir de Pimelles, un joyau de la Renaissance datant du XVIe siècle ! Plongez dans l’histoire et laissez-vous émerveiller par cette maison forte entièrement rénovée, alliant le charme authentique de la Renaissance à un cadre préservé et élégant.

Manoir de Pimelles 9 bis rue Basse, 89740 Pimelles Pimelles 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/manoirdepimelles/ Situé en plein cœur du Tonnerrois entre les châteaux de Tanlay, Maulnes et Ancy-le-Franc, le manoir de Pimelles aussi appelé « château des moines de Molesmes » est une demeure seigneuriale du début de la Renaissance bâtie à l’initiative de la famille de Courcelles.

Sauvé in-extremis de la ruine dans les années 1970 puis de nouveau en 2015, il n’en est pas moins parvenu jusqu’à nous amputé de la moitié de sa surface et de ses dépendances, dont subsistent encore quelques vestiges.

La bâtisse vieille de près de 500 ans ne manque pas d’authenticité avec sa tourelle d’escalier pentagonale en pierre de taille, sa fenêtre à meneau, ses petites fortifications (bretèche, meurtrières), sa cave voutée et ses armoiries. possibilité de se garer sur place.

Le Manoir de Pimelles, maision forte du 16ème siècle du début de la Renaissance entièrement rénovée.

© Olivier Colson