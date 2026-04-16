Vire-sur-Lot

Pique-Nique au Clos Triguedina

Les Poujols Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, la Famille Baldès a le plaisir de vous convier au tout premier événement de cette année 2026, placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la sérénité !

À partir de 16h, le Clos Triguedina devient le théâtre d’une après‑midi détente, idéale pour les familles comme pour les groupes d’amis

Le samedi 30 mai, la Famille Baldès a le plaisir de vous convier au tout premier événement de cette année 2026, placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la sérénité !

À partir de 16h, le Clos Triguedina devient le théâtre d’une après‑midi détente, idéale pour les familles comme pour les groupes d’amis. Le cadre chaleureux et authentique du domaine vous accueille pour une expérience à la fois relaxante et enrichissante.

.

Les Poujols Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, May 30, the Baldès Family is pleased to invite you to the very first event of this year 2026, placed under the sign of conviviality, sharing and serenity!

From 4pm, the Clos Triguedina will be the setting for a relaxing afternoon, ideal for families and groups of friends alike

L’événement Pique-Nique au Clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot