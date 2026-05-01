Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières Château Nozières Vire-sur-Lot

Vire-sur-Lot

Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières

Château Nozières Bru Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Le Château Nozières vous ouvre ses portes à l'occasion de Fermes en Fête et d'un pique-nique chez le Vigneron.

Le Château Nozières vous ouvre ses portes à l'occasion de Fermes en Fête et d'un pique-nique chez le Vigneron.

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Château Nozières Bru Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 52 73 chateaunozieres@orange.fr

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English :

The Château Nozières opens its doors to you on the occasion of Fermes en Fête and a picnic at the Winegrower'

L’événement Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Vignoble