Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières Château Nozières Vire-sur-Lot
Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières Château Nozières Vire-sur-Lot samedi 23 mai 2026.
Vire-sur-Lot
Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières
Château Nozières Bru Vire-sur-Lot Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Le Château Nozières vous ouvre ses portes à l'occasion de Fermes en Fête et d'un pique-nique chez le Vigneron.
Le Château Nozières vous ouvre ses portes à l'occasion de Fermes en Fête et d'un pique-nique chez le Vigneron.
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Château Nozières Bru Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 52 73 chateaunozieres@orange.fr
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English :
The Château Nozières opens its doors to you on the occasion of Fermes en Fête and a picnic at the Winegrower'
L’événement Pique nique chez le Vigneron et Fermes en Fête Château Nozières Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Vignoble
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