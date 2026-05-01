Pique-nique chez le vigneron Domaine Beyer Epfig
Pique-nique chez le vigneron Domaine Beyer Epfig dimanche 24 mai 2026.
Epfig
Pique-nique chez le vigneron Domaine Beyer
27 rue des Alliés Epfig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez profiter d’un pique-nique au domaine !
Au programme
Animation musicale (accordéoniste chant).
Jeux en bois pour enfants.
Visite de l’exploitation, de la cave.
Promenade commentée dans le vignoble.
Présence d’un artisan glacier. Possibilité d’acheter des glaces sur place.
Mise à disposition d’un barbecue. 0 .
27 rue des Alliés Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 50 21 vinsbeyer@orange.fr
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English :
Come and enjoy a picnic at the estate!
L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Beyer Epfig a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr
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