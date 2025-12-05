Tournoi de Babyfoot Epfig

Tournoi de Babyfoot

1A rue des Artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05 23:59:00

Date(s) :

2025-12-05

Envie de relever un défi et de passer un bon moment ? Rendez-vous pour un tournoi de babyfoot ! Que vous soyez un joueur aguerri ou un débutant, l’important c’est de vous amuser et de vivre l’excitation des matchs. Ambiance conviviale et bonne humeur garantie ! Venez montrer vos talents de footballeur de comptoir ! .

1A rue des Artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr

English :

Looking for a challenge and a good time? Come and join us for a foosball tournament! Whether you’re a seasoned player or a beginner, the important thing is to have fun and experience the excitement of the matches.

German :

Lust auf eine Herausforderung und eine gute Zeit? Dann treffen Sie sich zu einem Tischfußballturnier! Egal, ob Sie ein geübter Spieler oder ein Anfänger sind, wichtig ist, dass Sie Spaß haben und die Spannung der Spiele erleben.

Italiano :

Siete alla ricerca di una sfida e di un po’ di divertimento? Allora partecipate a un torneo di calcio balilla! Che siate giocatori esperti o principianti, l’importante è divertirsi e vivere l’emozione delle partite.

Espanol :

¿Buscas un reto y pasar un buen rato? Ven a un torneo de futbolín Tanto si eres un jugador experimentado como un principiante, lo importante es divertirse y vivir la emoción de los partidos.

