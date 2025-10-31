Soirée Karaoké Epfig
Soirée Karaoké Epfig vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Karaoké
1A rue des Artisans Epfig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:59:00
Date(s) :
2025-10-31
Au programme des chansons pour tous les goûts !
Le Bar L’Esp’AS vous invite à une soirée Karaoké thème Halloween !
Au programme des chansons pour tous les goûts et une petite restauration sur place !
Bar ouvert jusqu’à 1h30, sans réservation.
Ne manquez pas ce moment convivial !
1A rue des Artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr
English :
On the program: songs for all tastes!
German :
Auf dem Programm stehen Lieder für jeden Geschmack!
Italiano :
In programma: canzoni per tutti i gusti!
Espanol :
En el programa: ¡canciones para todos los gustos!
