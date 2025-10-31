Soirée Karaoké Epfig

Soirée Karaoké Epfig vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Karaoké

1A rue des Artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:59:00

2025-10-31

Au programme des chansons pour tous les goûts !

Le Bar L’Esp’AS vous invite à une soirée Karaoké thème Halloween !

Au programme des chansons pour tous les goûts et une petite restauration sur place !

Bar ouvert jusqu’à 1h30, sans réservation.

Ne manquez pas ce moment convivial !

1A rue des Artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr

English :

On the program: songs for all tastes!

German :

Auf dem Programm stehen Lieder für jeden Geschmack!

Italiano :

In programma: canzoni per tutti i gusti!

Espanol :

En el programa: ¡canciones para todos los gustos!

L'événement Soirée Karaoké Epfig a été mis à jour le 2025-09-03