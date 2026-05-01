Pique-nique chez le vigneron Domaine Borès Reichsfeld

Reichsfeld

Pique-nique chez le vigneron Domaine Borès

15 lieu-dit Leh Reichsfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-24 09:15:00

fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Journée en toute convivialité au pied de nos vignes avec des barbecues mis à votre disposition ! Jeux et animations théâtrales.

Entrée payante 8€ par adulte (comprend un verre à vin et une conso pour l apéritif) gratuit pour enfants

Ce que l’offre comprend

– pour les randonneurs rendez-vous 9h15, départ 9h30, randonnée à travers vignes et forêts avec l’association les Sentiers du bout du Bout du monde départ du domaine à 9h30 (sortie pédestre de 2h avec un dénivelé d’environ 250m)

– un verre en verre à emporter

– une conso offerte pour l’apéritif

– table et banc réservés à votre nom, à partager ou non selon le nombre d’inscription

– une dizaine de vins est proposée pour accompagner votre repas en vous munissant de la Carte service des vins*

– barbecues au feu de bois à disposition, prêt à l’emploi

– dégustation de tous les vins du Domaine à partir de 14h

– animation théâtrale par la Compagnie des Insupportés à 15h00

– promenade dans les vignes à la découverte du Schieferberg à 15h30

– rallye photo, jeu de piste pour les enfants (les enfants restent sous la responsabilité des parents)

La Carte service des vins* est vendue à 10€ et correspond à 4 verres de vin.

Vos cartes payées lors de la réservation sont à retirer à l’accueil. Possibilité d’en acheter sur place à l’accueil ou à l’espace vente de vins tout au long de la journée.

La carte est non nominative, vous pourrez la partager avec vos amis.

S’il vous reste un solde sur la carte, il sera déduit de votre commande de vin.

Pour info, une bouteille équivaut entre 4 et 8 cases ; la bouteille entamée pourra être emportée. .

15 lieu-dit Leh Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 58 87 contact@domaine-bores.fr

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English :

A convivial day at the foot of our vineyards, with barbecues at your disposal! Games and theatrical entertainment.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Borès Reichsfeld a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr