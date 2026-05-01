Wettolsheim

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Aimé Stentz

37 Rue Hertzog Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Domaine Aimé Stentz vous accueille pour une journée conviviale et authentique au cœur du vignoble alsacien. Au programme, promenade commentée dans notre vignoble, découverte du travail de la vigne, pique-nique tiré du sac et visite du chai.

À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Domaine Aimé Stentz vous accueille pour une journée conviviale et authentique au cœur du vignoble alsacien.

Au programme, promenade commentée dans notre vignoble, découverte du travail de la vigne, pique-nique tiré du sac et visite du chai.

Animations sur place

– un verre du domaine à emporter

– un bretzel de bienvenue

– un verre de crémant en apéritif

– un espace à l’ombre d’un marronnier historique

– un barbecue à disposition

– dégustation de nos vins biologiques

– une visite de notre cave

– une balade commentée dans les vignes

– jeux et animations pour les enfants .

37 Rue Hertzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 67 contact@vins-stentz.fr

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English :

For the Pentecost weekend, Domaine Aimé Stentz welcomes you for a convivial and authentic day in the heart of the Alsatian vineyards. The program includes a guided tour of our vineyard, an introduction to the work of the vines, a picnic and a visit to the winery.

L’événement Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Aimé Stentz Wettolsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach