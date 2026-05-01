Soirée prestige au Domaine Aimé Stentz Wettolsheim
Soirée prestige au Domaine Aimé Stentz Wettolsheim vendredi 29 mai 2026.
Wettolsheim
Soirée prestige au Domaine Aimé Stentz
37 Rue Hertzog Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée prestige, avec le lancement de notre nouveau crémant Zéro dosage. Accords mets et vins biologiques du domaine. Ambiance musicale. Sur inscription.
Au programme
19h accueil, présentation du domaine et du de´roule´ de la soire´e qui se tiendra au coeur du chai historique du domaine.
19h30 début du service avec nos accords mets et vins biologiques du domaine.
Au cours de la soirée, échanges et ventes au caveau.
22h fin de la soirée
Ambiance musicale.
Au menu
Plateau de 6 huitres par personne
Planchette de foie gras accompagnés de pains gourmands
Plateau de fromage Macarons au Munster et chocolats de la Pâtisserie Willy de Munster
Chaque plat sera accompagné d’un verre de vin blanc ou rouge.
Tous nos vins sont certifiés Agriculture Biologique depuis 2010 .
37 Rue Hertzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 67 contact@vins-stentz.fr
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English :
Prestige evening, with the launch of our new Crémant Zéro dosage. Food and wine pairings. Musical atmosphere. Registration required.
L’événement Soirée prestige au Domaine Aimé Stentz Wettolsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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