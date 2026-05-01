Luc-sur-Orbieu

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU DE LUC

1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le château de Luc vous propose de partager un pique-nique géant !

La Famille Fabre vous ouvre les portes du Château de Luc pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Pique-nique tiré du sac Apportez votre propre repas et installez-vous librement dans la cour du château. Des tables et des chaises seront installées pour votre plus grand confort. En cas de pluie, les cuisines du château vous accueilleront !

Dégustation des vins bio offerte

Prolongez l’expérience avec une visite historique du château et découvrez les racines du Midi viticole.

Sur réservation en ligne

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1 rue du château Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com

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English :

Château de Luc invites you to share a giant picnic!

The Fabre family welcomes you to Château de Luc for a day of discovery and conviviality.

Bring your own picnic lunch and set up freely in the château courtyard. Tables and chairs will be set up for your convenience. In case of rain, the château’s kitchens will welcome you!

Free organic wine tasting

Extend your experience with a historical tour of the château and discover the roots of the Midi wine region.

Book online

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois