Rieux-Minervois

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DES HOMS

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir le métier, la passion au travers d’un sentier dans les vignes en Agriculture Biologique, commenté par Jean-Marc qui vous présentera son travail de Vigneron Indépendant .

Producteur d’olive de bouche (Lucques), d’huile d’olive, de Grenadier la biodiversité est la ligne directrice de cette rencontre.

Visite dans la cave avec les 3 types de vinification rouge, blanc, rosé du raisin à la bouteille.

Puis dégustation commentée des vins accompagnée d’une assiette gourmande du terroir composée de charcuterie locale, pan con tomate, fromage, olivade, Lucques et huile d’olive du domaine, et pour finir une glace de la Belle Aude accompagné de petites bulles de muscat .

Prévoir les boules de pétanque pour l’après-midi !

Sur inscription.

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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 51 jm.decrozals@free.fr

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English :

Come and discover the profession, the passion through a path in the vines in Organic Agriculture, commented by Jean-Marc who will present his work as an independent winemaker.

Producer of Lucques olives, olive oil and Grenadier, biodiversity is the guiding principle of this event.

Visit the winery and see the 3 types of vinification: red, white and rosé: from grape to bottle.

Then a guided wine tasting accompanied by a gourmet plate of local delicatessen, pan con tomate, cheese, olivade, Lucques and olive oil from the estate, and to finish, an ice cream from Belle Aude accompanied by small muscat bubbles.

Bring your pétanque balls for the afternoon!

Registration required.

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme