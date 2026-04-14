Tours médiévales et détours à Rieux Minervois, Boulodrome, Rieux-Minervois

Tours médiévales et détours à Rieux Minervois Samedi 27 juin, 10h00, 12h00 Boulodrome Aude

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T12:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Balade commentée autour du château, de l’église heptagonale et des ruelles de Rieux et alentours.

Boulodrome Rieux Minervois Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « secretariat@rieuxminervois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468781015 »}]

Histoire et patrimoine sur un des chemins vers Compostelle balade château

Mairie de Rieux Minervois