Tours médiévales et détours à Rieux Minervois, Boulodrome, Rieux-Minervois
Tours médiévales et détours à Rieux Minervois, Boulodrome, Rieux-Minervois samedi 27 juin 2026.
Tours médiévales et détours à Rieux Minervois Samedi 27 juin, 10h00, 12h00 Boulodrome Aude
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T12:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00
Balade commentée autour du château, de l’église heptagonale et des ruelles de Rieux et alentours.
Boulodrome Rieux Minervois Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « secretariat@rieuxminervois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468781015 »}]
Histoire et patrimoine sur un des chemins vers Compostelle balade château
Mairie de Rieux Minervois
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