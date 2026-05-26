Rieux-Minervois

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS TOURS MÉDIÉVALE

Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays partez pour une balade commentée à la découverte du château, de l’église heptagonale et des charmantes ruelles de Rieux-Minervois, départs à 10h et 12h.

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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie secretariat@rieuxminervois.fr

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English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine de Pays (local heritage days), take a guided tour of the château, the heptagonal church and the charming streets of Rieux-Minervois, departing at 10am and 12pm.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS TOURS MÉDIÉVALE Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-05-26 par