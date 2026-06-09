ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois
ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois jeudi 23 juillet 2026.
Rieux-Minervois
ENTRE VERRES ET VIGNES
Rieux-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Rendez-vous au Domaine Saint Antoine pour cette soirée dégustation des vins du domaine, en musique !
Réservation conseillée. A consommer avec modération.
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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 79 32 80 caveau@domaine-st-antoine.com
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English :
Join us at Domaine Saint Antoine for an evening of wine tasting and music!
Reservations recommended. Drink in moderation.
L’événement ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-09 par
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