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ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois

ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois

ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 11160 Rieux-Minervois

Département : Aude

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rieux-Minervois

ENTRE VERRES ET VIGNES

Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Rendez-vous au Domaine Saint Antoine pour cette soirée dégustation des vins du domaine, en musique !

Réservation conseillée. A consommer avec modération.
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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 79 32 80  caveau@domaine-st-antoine.com

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English :

Join us at Domaine Saint Antoine for an evening of wine tasting and music!

Reservations recommended. Drink in moderation.

L’événement ENTRE VERRES ET VIGNES Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-09 par

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