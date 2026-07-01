Conférence sur les récentes fouilles à la chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse, Mairie de Rieux-Minervois, Rieux-Minervois

Informations pratiques

Conférence sur les récentes fouilles à la chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Rieux-Minervois Aude

Gratuit. Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Conférence d’Olivier Ginouvez, responsable de l’Inrap Occitanie, à la suite des fouilles archéologiques réalisées en 2025 autour de l’ancienne chapelle Saint-Julien-Sainte-Basilisse, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre Azille et Rieux-Minervois.

Cette rencontre permettra de découvrir les premiers enseignements de ces recherches et de mieux comprendre l’histoire de ce site patrimonial.

Mairie de Rieux-Minervois Place du Général Bousquet, 11160 Rieux-Minervois Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468781015 http://rieuxminervois.fr Gare SNCF de Carcassonne et bus RTCA direction Pépieux

Conférence par Olivier Ginouvez, reponsable INRAP Occitanie, suite aux fouilles archéologiques effectuées en 2025 autour de l’ancienne chapelle Saoint Julien Sainte Basilisse située sur le chemin de…

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