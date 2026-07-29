JEP 2026 CONFÉRENCE Rieux-Minervois
samedi 19 septembre 2026 · Rieux-Minervois
Informations pratiques
Rieux-Minervois
JEP 2026 CONFÉRENCE
4 Place du Général Bousquet Rieux-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cette journée, à 10h, une conférence par O. GINOUVEZ (INRAP Occitanie) sur les fouilles de 2025 autour de l’ancienne chapelle St Julien St Basilisse de Rieux.
Puis à 16h, Scène du 18ème siècle à Rieux (pèlerins cheminant en Minervois).
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4 Place du Général Bousquet Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15
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English :
On the agenda for today, at 10 a.m., a lecture by O. GINOUVEZ (INRAP Occitanie) on the 2025 excavations around the former St. Julien St. Basilisse Chapel in Rieux.
Then, at 4:00 p.m., “18th-Century Scene in Rieux” (pilgrims walking through the Minervois region).
L’événement JEP 2026 CONFÉRENCE Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-07-20 par
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