Informations pratiques

Rieux-Minervois

APÉRITIF FERMIER AU GRÉ DES VIGNES

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 14:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier Au Gré des Vignes

En famille, entre amis, venez découvrir notre métier, notre passion au travers d’un sentier dans nos vignes en Agriculture Biologique, commenté par Jean-Marc qui vous présentera son travail de Vigneron Indépendant tout au long de l’année. Producteur d’olive de bouche (Lucques), d’huile d’olive, de Grenadier la biodiversité est la ligne directrice de cette rencontre. Visite de la cave pour comprendre les vinifications rouge, blanc, rosé du raisin à la bouteille. Dégustation commentée de nos vins accompagnée de nos olives, olivades et pan con tomate avec notre huile d’olive. Pour la suite, Moules au feu de bois sans oublier les frites !! Pour finir une glace de la Belle Aude accompagnée de nos Petites Bulles de Muscat. N’oubliez pas vos boules de pétanques pour l’après-midi !

Réservation obligatoire

clôture des inscriptions jeudi 23 juillet

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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 51 jm.decrozals@free.fr

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks are opening the doors to their farms and welcoming the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Appetizer: Au Gré des Vignes

With family or friends, come discover our craft and our passion through a walk through our organically farmed vineyards, guided by Jean-Marc, who will introduce you to his work as an independent winemaker throughout the year. As a producer of table olives (Lucca), olive oil, and pomegranates, biodiversity is the guiding principle of this experience. Tour the cellar to learn about the winemaking process—red, white, and rosé—from grape to bottle. Guided tasting of our wines paired with our olives, olive tapenade, and pan con tomate made with our olive oil. Next up: wood-fired mussels—and don’t forget the fries!! To finish, ice cream from La Belle Aude paired with our “Petites Bulles de Muscat.” Don’t forget your pétanque balls for the afternoon!

Reservations required

Registration closes Thursday, July 23

L’événement APÉRITIF FERMIER AU GRÉ DES VIGNES Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-07-06 par