BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois

Informations pratiques

Rieux-Minervois

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE DES HOMS

Domaine Les Homs Rieux-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux non admis.

Thème Au gré des vignes

Le plus de la balade Comprendre le métier de Vigneron Indépendant d’A à Z. Partez à la découverte du métier de Vigneron Indépendant le temps d’une balade commentée par Jean-Marc dans ses vignes en Agriculture Biologique. Suivie d’une visite de cave et d’une dégustation de vins accompagnée d’olives et de pan con tomate. Et n’oubliez pas vos boules de pétanque !

Assiette vigneronne Moules au feu de bois, frites, glace de la Belle Aude et Petites Bulles de Muscat.

Rendez-vous à 10h00 au Domaine des Homs

Nombre de cuvées à déguster 5 cuvées

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Domaine Les Homs Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

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English :

As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.

Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, and sunscreen… pets are not allowed.

Theme: “Through the Vineyards”

Highlight of the walk: Learn about the profession of an independent winemaker from A to Z. Set out to discover the craft of the independent winemaker on a guided walk led by Jean-Marc through his organically farmed vineyards. Followed by a tour of the cellar and a wine tasting paired with olives and pan con tomate. And don’t forget your pétanque balls!

Winemaker’s Platter: Wood-fired mussels, fries, Belle Aude ice cream, and Petites Bulles de Muscat.

Meet at 10:00 a.m. at Domaine des Homs

Number of vintages to taste: 5 vintages

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-30 par