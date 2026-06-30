Informations pratiques

Rieux-Minervois

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE DES HOMS

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.

Thème « Récolte de nos olives Lucques ! »

Le plus de la balade Venez participer activement à la récolte de nos olives, dans une ambiance ultra conviviale suivi d’un repas.

Assiette vigneronne Repas convivial suivi d’un concours de pétanque pour les amateurs.

Heure Rendez-vous à 09h00 au Domaine des Homs pour prendre un café tous ensemble, récolte de nos olives jusqu’à environ 13h00

Petit déjeuner et déjeuner offerts à tous les cueilleurs !!

.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.

Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, sunscreen… pets are welcome.

Theme: “Harvesting Our Lucques Olives!”

Highlight of the outing: Come and actively participate in harvesting our olives in a very friendly atmosphere, followed by a meal.

Winegrower’s Platter: A convivial meal followed by a pétanque tournament for enthusiasts.

Time: Meet at 9:00 a.m. at Domaine des Homs for coffee together; olive harvest until around 1:00 p.m.

Breakfast and lunch are provided for all pickers!!

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-30 par