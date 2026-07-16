Conférence sur l’ancienne chapelle Saint-Julien-Sainte-Basilisse et scène de théâtre à Rieux au XVIIIème siècle, Mairie de Rieux-Minervois, Rieux-Minervois

Informations pratiques

Conférence sur l’ancienne chapelle Saint-Julien-Sainte-Basilisse et scène de théâtre à Rieux au XVIIIème siècle Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Mairie de Rieux-Minervois Aude

Gratuit. Entrée libre. Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conférence en matinée animée par Olivier Ginouvez, responsable de l’Inrap Occitanie, autour des récentes fouilles archéologiques menées près de l’ancienne chapelle Saint-Julien-Sainte-Basilisse, au nord-ouest de Rieux.

Dans un second temps, l’après-midi, retrouvons-nous à Rieux au XVIIIe siècle pour assister à une scène évoquant des pèlerins cheminant à travers le Minervois.

Mairie de Rieux-Minervois Place du Général Bousquet, 11160 Rieux-Minervois Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468781015 http://rieuxminervois.fr Gare SNCF de Carcassonne et bus RTCA direction Pépieux

Conférence en matinée par Olivier Ginouvez, responsable Inrap Occitanie, sur les récentes fouilles archéologiques autour de l’ancienne chapelle Saint Julien Sainte Basilisse au nord ouest de Rieux.

©Michèle Le Pallec