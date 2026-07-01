« Retrouvons nous au XVIIIème siècle pour une scène où il est question de pèlerins cheminant en Minervois », Mairie de Rieux-Minervois, Rieux-Minervois

Informations pratiques

« Retrouvons nous au XVIIIème siècle pour une scène où il est question de pèlerins cheminant en Minervois » Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie de Rieux-Minervois Aude

Gratuit. Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Scène théâtralisée autour du XVIIIe siècle, consacrée aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ayant perdu la vie lors de leur passage dans les villages du Minervois, sur leur chemin de pèlerinage.

Une évocation sensible et historique de ces itinéraires de foi, de voyage et de mémoire.

Mairie de Rieux-Minervois Place du Général Bousquet, 11160 Rieux-Minervois Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468781015 http://rieuxminervois.fr Gare SNCF de Carcassonne et bus RTCA direction Pépieux

Scène théatralisée du 18ème siècle où il est question de pèlerins de Saint Jacques de Compostelle ayant laissé leur vie lors de leur passage dans les villages du Minervois sur leur chemin de…

©mairie de Rieux minervois