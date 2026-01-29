LE SABBAT DES SORCIÈRES Rieux-Minervois

LE SABBAT DES SORCIÈRES

Avenue Georges Clemenceau Rieux-Minervois Aude

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le Sabbat des Sorcières revient en 2026 pour sa deuxième édition, l’événement sera placé sous le thème de la Magie Verte, en hommage à la nature, aux plantes et aux esprits qui l’habitent.

Conférences et ateliers mettront particulièrement en lumière la connexion à la Terre, les plantes magiques, le petit peuple et les esprits de la nature, ainsi que les énergies telluriques et les forces élémentaires. Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival proposera également des thématiques plus larges, comme la communication avec le monde des défunts, l’ésotérisme traditionnel et la spiritualité contemporaine, afin d’offrir un programme riche et varié.

Pour cette seconde édition, le Sabbat des Sorcières se veut encore plus vivant et festif. Artistes, conteurs, musiciens et troupes inspirés par l’univers de la sorcellerie et de l’ésotérisme viendront animer les deux journées, apportant une dimension ludique et artistique renforcée.

Le public pourra également rencontrer des auteurs et éditeurs ésotériques, assister à des conférences et débats, participer à des méditations et cercles de connexion, découvrir les arts divinatoires, échanger autour du paranormal, profiter de soins énergétiques et parcourir un marché d’artisans ésotériques et bien-être. Des foodtrucks seront présents tout au long du festival pour des pauses gourmandes.

.

Avenue Georges Clemenceau Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie contact@sabbatdessorcieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Witches? Sabbath returns in 2026 for its second edition, with the theme of Green Magic, a tribute to nature, plants and the spirits that inhabit them.

Conferences and workshops will focus in particular on the connection to the Earth, magical plants, the little people and spirits of nature, as well as telluric energies and elemental forces. True to its spirit of openness, the festival will also feature broader themes, such as communication with the world of the dead, traditional esotericism and contemporary spirituality, to offer a rich and varied program.

For this second edition, the Witches? Sabbath is even more lively and festive. Artists, storytellers, musicians and troupes inspired by the world of witchcraft and esotericism will enliven the two-day event, adding an even more playful and artistic dimension.

The public will also be able to meet esoteric authors and publishers, attend conferences and debates, take part in meditations and connection circles, discover the divinatory arts, exchange ideas on the paranormal, enjoy energy treatments and browse a market of esoteric and well-being artisans. Foodtrucks will be on hand throughout the festival for gourmet breaks.

L’événement LE SABBAT DES SORCIÈRES Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-01-30 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT