FOIRE AUX VINS Rieux-Minervois
FOIRE AUX VINS Rieux-Minervois samedi 13 juin 2026.
Rieux-Minervois
FOIRE AUX VINS
Rieux-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Foire aux Vins de Rieux-Minervois dégustations, animations et convivialité au rendez-vous !
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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15
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English :
Foire aux Vins de Rieux-Minervois: tastings, entertainment and fun!
L’événement FOIRE AUX VINS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-05-05 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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