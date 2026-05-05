Rieux-Minervois

FOIRE AUX VINS

Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Foire aux Vins de Rieux-Minervois dégustations, animations et convivialité au rendez-vous !

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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15

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English :

Foire aux Vins de Rieux-Minervois: tastings, entertainment and fun!

L’événement FOIRE AUX VINS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-05-05 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme