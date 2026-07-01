Informations pratiques

Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU

1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert piano-mandoline avec le jeune pianiste Constant Despres et Julien Martineau à la mandoline.

Programme Monti, Gluck, Scarlatti,Beethoven, Calace, Ginastera, Earl Wild.

Gratuit pour les enfants et les membres bienfaiteurs.

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1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

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English :

Piano and mandolin concert featuring young pianist Constant Despres and Julien Martineau on the mandolin.

Program: Monti, Gluck, Scarlatti, Beethoven, Calace, Ginastera, Earl Wild.

Free for children and supporting members.

L’événement LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par