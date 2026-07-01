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LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU Rieux-Minervois

dimanche 19 juillet 2026 · Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU Rieux-Minervois

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
1 Rue de la Jugie
Ville
11160 Rieux-Minervois
Département
Aude
Tarif
13 13 Supplément

Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU

1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert piano-mandoline avec le jeune pianiste Constant Despres et Julien Martineau à la mandoline.

Programme Monti, Gluck, Scarlatti,Beethoven, Calace, Ginastera, Earl Wild.

Gratuit pour les enfants et les membres bienfaiteurs.
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1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93  theophanies11@gmail.com

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English :

Piano and mandolin concert featuring young pianist Constant Despres and Julien Martineau on the mandolin.

Program: Monti, Gluck, Scarlatti, Beethoven, Calace, Ginastera, Earl Wild.

Free for children and supporting members.

L’événement LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par

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