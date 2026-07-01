LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU Rieux-Minervois
dimanche 19 juillet 2026 · Rieux-Minervois
Informations pratiques
Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU
1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude
Tarif : 13 – 13 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert piano-mandoline avec le jeune pianiste Constant Despres et Julien Martineau à la mandoline.
Programme Monti, Gluck, Scarlatti,Beethoven, Calace, Ginastera, Earl Wild.
Gratuit pour les enfants et les membres bienfaiteurs.
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1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com
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English :
Piano and mandolin concert featuring young pianist Constant Despres and Julien Martineau on the mandolin.
Program: Monti, Gluck, Scarlatti, Beethoven, Calace, Ginastera, Earl Wild.
Free for children and supporting members.
L’événement LES THÉOPHANIES CONSTANT DESPRES ET JULIEN MARTINEAU Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par
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