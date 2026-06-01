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LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois dimanche 28 juin 2026.

Ville : 11160 Rieux-Minervois

Département : Aude

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 13 13 Supplément

Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Concert du jeune pianiste Théotime GILLOT.

Programme
Alban Berg Sonate n°1
Ludwig von Beethoven Sonate opus 111
Johannes Brahms 8 Klavierstücke op. 76
  .

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93  theophanies11@gmail.com

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English :

Concert by the young pianist Th%E9otime GILLOT.

Program
Alban Berg Sonata No. 1
Ludwig von Beethoven ? Sonata, Op. 111
Johannes Brahms ? 8 Piano Pieces, Op. 76

L’événement LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par

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