Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert du jeune pianiste Théotime GILLOT.

Programme

Alban Berg Sonate n°1

Ludwig von Beethoven Sonate opus 111

Johannes Brahms 8 Klavierstücke op. 76

.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the young pianist Th%E9otime GILLOT.

Program

Alban Berg Sonata No. 1

Ludwig von Beethoven ? Sonata, Op. 111

Johannes Brahms ? 8 Piano Pieces, Op. 76

L’événement LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par