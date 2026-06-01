LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois dimanche 28 juin 2026.
Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT
Rieux-Minervois Aude
Tarif : 13 – 13 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert du jeune pianiste Théotime GILLOT.
Programme
Alban Berg Sonate n°1
Ludwig von Beethoven Sonate opus 111
Johannes Brahms 8 Klavierstücke op. 76
.
Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com
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English :
Concert by the young pianist Th%E9otime GILLOT.
Program
Alban Berg Sonata No. 1
Ludwig von Beethoven ? Sonata, Op. 111
Johannes Brahms ? 8 Piano Pieces, Op. 76
L’événement LES THÉOPHANIES THÉOTIME GILLOT Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par
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