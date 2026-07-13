Pique-nique concert avec le groupe Airs de Rien (Trad) Rue du Moulin Le Val d’Ocre

Informations pratiques

Le Val d’Ocre

Pique-nique concert avec le groupe Airs de Rien (Trad)

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Pique-nique concert avec le groupe Airs de Rien.

Composé de six musiciens, Airs de Rien est un groupe de musique traditionnel qui se démarque par son répertoire riche et varié permettant de voyager dans les quatre coins du Monde.

Musiques traditionnelles variées et compositions du groupe instruments accordéon diatonique, guitare, violon, cornemuse, contrebasse, flûtes, clarinette, bombarde, banjo, percussions… .

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06 collectifmusiquesetdanses@gmail.com

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English : Pique-nique concert avec le groupe Airs de Rien (Trad)

L’événement Pique-nique concert avec le groupe Airs de Rien (Trad) Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)