Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pique-nique en musique Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Pique-nique en musique Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Prévert

Adresse : Avenue du Commandant Charcot

Ville : 14160 Dives-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Dives-sur-Mer

Pique-nique en musique

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 12:00:00
fin : 2026-06-04 14:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial en plein air devant la médiathèque avec le concert du groupe Synopsis (guitare et soubassophone).
Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial en plein air devant la médiathèque avec le concert du groupe Synopsis (guitare et soubassophone).   .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pique-nique en musique

Bring your picnic and enjoy a friendly open-air concert in front of the media library by the group Synopsis (guitar and bassophone).

L’événement Pique-nique en musique Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Dives-sur-Mer (Calvados)