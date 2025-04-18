Pique-nique en musique Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Pique-nique en musique Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer jeudi 4 juin 2026.
Dives-sur-Mer
Pique-nique en musique
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 12:00:00
fin : 2026-06-04 14:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial en plein air devant la médiathèque avec le concert du groupe Synopsis (guitare et soubassophone).
Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial en plein air devant la médiathèque avec le concert du groupe Synopsis (guitare et soubassophone). .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : Pique-nique en musique
Bring your picnic and enjoy a friendly open-air concert in front of the media library by the group Synopsis (guitar and bassophone).
L’événement Pique-nique en musique Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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