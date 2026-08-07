Pique-nique gastronomique caritatif Rue de Béla Mauléon-Licharre
dimanche 16 août 2026 · Rue de Béla · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Pique-nique gastronomique caritatif
Rue de Béla Halle Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Les Disciples Escoffier proposent un pique-nique gastronomique à Mauléon.
Jean-Philippe Lanouguère et la brigade Béarn Pays Basque des Disciples Escoffier du Grand Sud Ouest vous proposent une journée festive et musicale animée par le groupe Lumarea. Des chefs disciples Escoffier cuisineront des produits offerts par nos producteurs. Une vente aux enchères de vins d’exception vous sera proposée. La totalité des sommes récoltées sera reversée à l’association caritative Autisme Pyrénées . Sur réservation. Attention comme d’habitude, les places sont limitées et il reste encore quelques places. .
Rue de Béla Halle Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 54 22 83
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English : Pique-nique gastronomique caritatif
L’événement Pique-nique gastronomique caritatif Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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