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Pique-nique gastronomique caritatif Rue de Béla Mauléon-Licharre

dimanche 16 août 2026 · Rue de Béla · Mauléon-Licharre

Pique-nique gastronomique caritatif Rue de Béla Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Rue de Béla
Adresse
Halle
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Pique-nique gastronomique caritatif

Rue de Béla Halle Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Les Disciples Escoffier proposent un pique-nique gastronomique à Mauléon.
Jean-Philippe Lanouguère et la brigade Béarn Pays Basque des Disciples Escoffier du Grand Sud Ouest vous proposent une journée festive et musicale animée par le groupe Lumarea. Des chefs disciples Escoffier cuisineront des produits offerts par nos producteurs. Une vente aux enchères de vins d’exception vous sera proposée. La totalité des sommes récoltées sera reversée à l’association caritative Autisme Pyrénées . Sur réservation. Attention comme d’habitude, les places sont limitées et il reste encore quelques places.   .

Rue de Béla Halle Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 54 22 83 

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English : Pique-nique gastronomique caritatif

L’événement Pique-nique gastronomique caritatif Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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